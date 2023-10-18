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Dünya Lübnan'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi
Dünya

Lübnan'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi

Yeniakit Publisher
2023-10-18 20:54:00 - 2023-10-18 21:42:10
Lübnan'da Filistin'e destek gösterisine polis müdahalesi

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta ABD Büyükelçiliği önünde Filistin’e destek protestosu yapan göstericilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail’in saldırıları sürerken, birçok ülkede Filistin’e destek gösterileri devam ediyor. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta ABD Büyükelçiliği önünde Filistin’e destek protestosu düzenlendi. Göstericiler, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını kınayarak, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail ziyaretine tepki gösterdi.

İsrail'in savaş suçuna ceza istediler

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik yaptığı katliamları engellemeyen uluslararası toplumu kınayarak, İsrail'i işlediği savaş suçlarından dolayı cezalandırılmasını istediler.

Polis, göstericilere dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanırken, bazı göstericiler gazdan etkilendi.

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