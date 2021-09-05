  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otobüs şarampole yuvarlandı!
Datça'da yangın hareketliliği! Hızlı müdahale sonuç verdi
Rusya rekor kırdı! Tüm zamanların en yükseği
Altın fiyatlarında heyecanlandıran hareketlilik!
Dünya Lübnan’da facia! Plajda tüp patladı: 7 yaralı
Dünya

Lübnan’da facia! Plajda tüp patladı: 7 yaralı

Lübnan’ın Saida kentinde yer alan ünlü Ghazieh Plajı’ndaki bir dinlenme tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 22:44:00 - 2021-09-05 22:47:42

Lübnan’ın Saida kentindeki Ghazieh Plajı’nda tüp patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

7 kişi yaralandı

Lübnan’ın Saida kentinde yer alan ünlü Ghazieh Plajı’ndaki bir dinlenme tesisinde tüp patladı. Patlama sonucu 7 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle dinlenme tesisinde çıkan yangın olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay