Lübnan’da facia! Plajda tüp patladı: 7 yaralı
Lübnan’ın Saida kentinde yer alan ünlü Ghazieh Plajı’ndaki bir dinlenme tesisinde patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi yaralandı.
Lübnan’ın Saida kentindeki Ghazieh Plajı’nda tüp patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.
7 kişi yaralandı
Lübnan’ın Saida kentinde yer alan ünlü Ghazieh Plajı’ndaki bir dinlenme tesisinde tüp patladı. Patlama sonucu 7 kişi yaralandı.
Patlama nedeniyle dinlenme tesisinde çıkan yangın olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri tarafından söndürülürken, patlama anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.