Lübnan'da bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 900'e dayandı!
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart’tan bu yana sürdürdüğü yoğun hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 886’ya yükseldiğini duyurdu. Saldırılarda sağlık çalışanlarının da hedef olduğu belirtilirken, yaralı sayısının 2 bin 141’e ulaştığı açıklandı.
İsrail ile Hizbullah arasındaki gerilimin topyekün bir savaşa evrildiği Lübnan sahasında, hava saldırılarının faturası sivillere ve sağlık sistemine kesiliyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıların başladığı ilk günden bu yana geçen süreci kapsayan güncel verileri paylaştı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sadece sivillerin değil, sahada hayat kurtarmaya çalışan sağlık ekiplerinin de büyük kayıplar verdiği vurgulandı. İsrail saldırılarında bugüne kadar en az 38 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği, 69 personelin ise yaralandığı bildirildi. Hastanelerin ve ambulansların çalışma şartlarının her geçen saat daha da zorlaştığı kaydedildi.
2 Mart tarihinde fitili ateşlenen hava harekatı, Lübnan genelinde geniş bir alanı kapsıyor. Açıklanan 886 can kaybı ve 2 bin 141 yaralı sayısı, operasyonun şiddetini gözler önüne sererken, Lübnanlı yetkililer uluslararası topluma acil yardım ve saldırıların durdurulması çağrısında bulunuyor. Bölgedeki insani durumun, olası bir kara operasyonuyla geri dönülemez bir noktaya evrilmesinden endişe ediliyor.
Albares: "Lübnan'daki durum insanlık için bir utançtır" İspanya'dan sert tepki Gazze'yi unuttuk
İsrail'in Lübnan bataklığında gözü dönmüş ilerleyişi! Yarun ve Maron er-Ras hattında sıcak temas!
İletişim Başkanı Duran'dan İsrail’e "Lübnan" muhtırası! "Bölgesel kaosun fitili ateşleniyor!"