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Aktüel Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın gecikmesi protesto edildi
Aktüel

Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın gecikmesi protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:50:23 -
Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın gecikmesi protesto edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, patlamayla ilgili soruşturmanın gecikmesini protesto etti.

Başkent Beyrut'taki meclis binası çevresinde düzenlenen gösteriye katılanlar, patlamada hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarının yanı sıra soruşturmanın gecikmesini kınayan ve dosyanın siyasallaştırılmamasını talep eden yazıların bulunduğu dövizler taşıdı.

Nezih ve şeffaf bir kararla adaleti yerine getirmesi için Lübnan yargısına imkan tanıyacaklarını belirten göstericiler, insaflı bir karar alınmaması halinde ülke sınırlarını aşacak tutum sergileyecekleri uyarısında bulundu.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

Patlamada yaşamını yitirenlerin aileleri başta olmak üzere Lübnan halkı, olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen sorumluları belirleyecek soruşturmanın sonuç vermemesine karşı zaman zaman protesto eylemleri düzenliyor.

Resmi makamlar ise soruşturmanın çok boyutlu olması sebebiyle zaman alacağını ifade ediyor.

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