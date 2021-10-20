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Dünya Lübnan’da akaryakıta 1 ayda üçüncü zam yapıldı! Halk sokaklara döküldü
Dünya

Lübnan’da akaryakıta 1 ayda üçüncü zam yapıldı! Halk sokaklara döküldü

Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz akaryakıtta 1 ay içinde 3 zam yaptırdı. Benzin fiyatlarına yapılan yüzde 25 zam, Lübnan halkını sokaklara döktü.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 16:57:00 - 2021-10-20 17:01:18

Lübnan Enerji Bakanlığının benzin fiyatlarına yüzde 25 zam yapıldığını duyurmasıyla Lübnanlı sürücüler yolları kapatıp trafiği durdurdu.

Lübnan parasının ABD doları karşısında değer kaybetmesi ve hükümetin sübvansiyonu kaldırmasıyla yaşanan ekonomik kriz, benzin fiyatlarının artmasına neden oldu.

Vatandaşlar sokaklara döküldü

Ülkede son 1 ayda üçüncü kez zam yapılması halkı öfkelendirdi. Lübnan Enerji Bakanlığının benzin fiyatlarına bir kez daha zam yapıldığını duyurmasının ardından vatandaşlar sokaklara döküldü.

Şehitler Meydanında kontak kapatan sürücüler yolu trafiğe kapattı. Açıklamada, 95 oktanlık 20 litre benzin fiyatı 202 bin Lübnan lirasından (10 dolar) 302 bin Lübnan lirasına (15 dolar) yükseltildi.

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