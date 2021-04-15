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Dünya Lübnan ve Tunus'da koronavirüs kaynaklı ölümler arttı
Dünya

Lübnan ve Tunus'da koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

Koronavirüs nedeniyle Lübnan'da 40 kişi Tunus'ta 84 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 05:49:00 -
Lübnan ve Tunus'da koronavirüs kaynaklı ölümler arttı

Tunus Sağlık Bakanlığının açıklamasında, virüs kaynaklı 84 can kaybı olduğu, 2 bin 123 yeni vakanın tespit edildiği ve 1487 kişinin iyileştiği bildirildi. Açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 9 bin 480'e, toplam vaka sayısının 276 bin 727'ye ve iyileşen hasta sayısının 229 bin 754'e yükseldiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 40 kişinin hayatını kaybettiği kaydedilirken, 2 bin 460 yeni vaka tespit edildiği, 1850 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi. Böylece salgında vefat sayısının 6 bin 778'e, vaka sayısının 502 bin 299'a yükseldiği, iyileşen sayısının ise 413 bin 175 olduğu kaydedildi.

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