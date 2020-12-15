Lübnan sahiline komandolarını indirdiler! Ortalık her an karışabilir, Hizbullah...

Lübnan'da hükümet krizi devam ederken İsrail'in bölgedeki hamleleri devam ediyor.

Almasdarnews'in haberine göre, Lübnan gazetesi, İsrail özel kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyindeki Jiyeh kasabası yakınlarındaki bir Lübnan sahiline deniz askeri çıkarma başlattığını bildirdi.

Yazar Johnny Mounir, El Joumhouria gazetesi aracılığıyla “Jiyeh Sahilinde İsrail Komandoları” başlıklı bir makalesinde “İsrail, Lübnan'daki güvenliğini ve askeri hareketini canlandırmak için çalışıyor. İsrail unsurlarının Lübnan ulusunun farklı bölgelerinde doğrudan varlığını doğrulayan izler birden fazla kez keşfedildi" ifadelerine yer verdi.

Mounir, “Yaklaşık iki hafta önce keşfedilen son şey, gelişmiş bir İsrail askeri botunun Lübnan kıyılarına yaklaşması ve İsrail komandolarının bazı unsurlarını Jiyeh bölgesinde fırlatmasıydı ve bu bölge, daha az hareketli olduğu ve uzak alanları içerir" dedi.

Hizbullah alarm verdi

Hizbullah, geçtiğimiz birkaç gün içinde, İsrail komandolarının Lübnan'ın içlerine bir güvenlik görevi ile sızma olasılığı hakkında bilgi ve göstergeler aldıktan sonra, özellikle Beyrut'un güney banliyölerinde, bölgelerinde geniş bir alarm verdiğini kaydetti.

İsrail Lübnan kıyılarında iddia edilen misyon hakkında herhangi bir yorumda bulunmadı.

Lübnan'da kriz büyüyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut Limanı'ndaki patlamanın üzerinden dört ay geçti ancak halen istifa eden hükümetin yeri doldurulamadı. Son olarak eski Başbakan Hariri'nin hükümet listesi Cumhurbaşkanlığı ile ihtilafa neden oldu. Taraflar topu birbirine atıyor.

Saad el-Hariri'nin, özellikle Hıristiyan bakanların belirlenmesinde tek başına hareket ederek, Cumhurbaşkanlığı ile anlaşmaksızın hareket etmesine itiraz ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Avn'ın itirazı, bakanlıkların ülkedeki mezhepsel-etnik yapıya göre dağıtılma yöntemine dayanıyor, ayrıca önerilen isimler üzerinde bir görüş alışverişi yapılmadı." ifadeleri kullanıldı.

Hariri'nin sunduğu son hükümet listesinin, Avn ile yapılmış önceki istişarelerle uyumlu olmadığı belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın, hiçbir zaman bakanlık için siyasi isimleri teklif etmediği ve hükümeti kuracak başbakana isim listesi vermediği vurgulandı.

Öte yandan Hariri'nin ofisinden yapılan açıklamada ise, Hariri'nin ikinci görüşmede Avn'dan bir liste aldığı, bu listeden 4 Hristiyan ismin bakanlık adayı olarak belirlendiği, Cumhurbaşkanlığı açıklamasında geçtiği üzere, söz konusu bakanların seçilmesinde tek başına hareket ettiği ifadesinin doğruyu yansıtmadığı kaydedildi.

Ofis açıklamasında, Hariri'nin, Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde, parlamentodaki bloklarla iletişim kurarak hükümet oluşumunda temsil edilmelerini sağlayacak şekilde bakanlık aday dağılımını yeniden gözden geçirmesi gerektiği yönünde görevlendirildiği belirtildi.

Hariri'nin hükümetin kurulması için yoğun çaba göstererek Avn ile 12 kez görüştüğü hatırlatılan açıklamada, Cumhurbaşkanı'ndan kendisine baskı yapan parti çıkarlarını bir kenara bırakarak hükümetin kurulduğuna ilişkin imzayı atmasının beklendiği hatırlatıldı.

Hariri, geçen çarşamba yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunduğu son kabine listesindeki 18 bakanın teknokratlardan oluştuğunu ve bunların siyasi şahsiyetlerden olmadıklarını dile getirmişti.

Yönetim şekli

Lübnan anayasası uyarınca ülke yönetimi, Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaşılıyor.

Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyanlardan, Başbakan Sünnilerden ve Meclis Başkanı ise Şiilerden seçiliyor.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı sonlandıran 1989'daki Taif Antlaşması gereğince, Lübnan Meclisi'ndeki 128 sandalye, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.