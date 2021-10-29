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Dünya Lübnan, Rusya'dan patlamanın uydu görüntülerini istedi
Dünya

Lübnan, Rusya'dan patlamanın uydu görüntülerini istedi

Lübnan, Rusya'dan 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda gerçekleşen büyük patlamanın uydu görüntülerini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:50:00 -
Lübnan, Rusya'dan patlamanın uydu görüntülerini istedi

Lübnan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın, Baabda Sarayı'nda, Rusya'nın Beyrut Büyükelçisi Alexander Rudakov'u kabul ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Avn'ın, Rudakov aracılığıyla Rusya'dan resmi bir şekilde büyük patlamanın meydana geldiği Beyrut Limanı'nın 4 Ağustos'taki uydu görüntülerini istediği ifade edildi.

Avn'ın, patlamaya ilişkin yürütülen adli soruşturma için görüntülerin ek bilgiler ortaya çıkarabileceğini söylediği aktarıldı.

Beyrut'taki liman patlaması

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Olayın üzerinden 15 ay geçmesine rağmen patlamayla ilgili soruşturmada henüz ilerleme sağlanamadı.

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