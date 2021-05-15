Lübnan ordusundan açıklama! İsrail sınırında yeni hamle

Lübnan ordusu bugün, Filistin-İsrail çatışmasının devam ettiği bir zamanda ülkenin güneyinde sıkı güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu.

DPA’nın aktardığına göre Lübnan ordusu İsrail sınırındaki Marjaayoun Ovası'na giden tüm yolları kapattı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA), Lübnan ordusunun, otobüslerle sınırdaki protestolara katılmaya çalışan Filistinlilerin Lübnan sınırlarına ulaşmasını ve işgal edilmiş Filistin topraklarına girmelerini önlemek için kontrol noktaları kurduğunu belirtti. Ajansın aktardığına göre bu adım, Filistinli grupların, tüm Lübnan topraklarındaki ve Nehr el-Barid, Beddavi, Raşidiye ve Ayn el-Helva mülteci kamplarındaki Filistinlileri işgal altındaki Filistinlilerle dayanışma için sınırlarda düzenlenen protesto hareketlerine katılmaya davet etmesinden sonra geldi.

İsrail sınırını geçmeye çalışan bir grup Lübnanlı gence, işgal güçleri el bombalarıyla karşılık verdi. Bir Lübnanlı ise sınırda meydana gelen bu saldırıda yaşamını yitirdi.