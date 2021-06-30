Lübnan ordusu harekete geçti! Kent adeta yanıyor

Lübnan ordusunun, hayat pahalılığı ve yerel para biriminin değer kaybını protesto eden kişilerin yolları trafiğe kapattığı ve havaya ateş açtığı Trablusşam kentinde devriyeler başlattığı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam'da Lübnan lirasının karaborsada dolar karşısındaki değer kaybına bağlı olarak tüketim ürünlerinin aşırı yükselmesi ve artan elektrik kesintileri "silahlı gençlerce" protesto edildi.

Kentin farklı bölgelerinde yolları trafiğe kapatan ve esnafa dükkanları kapatmalarını isteyen gençler, bir süreliğine havaya ateş açtı.

Protestocu gençlerin havaya ateş açma eylemlerinden sonra ordu birliklerinin kentte zırhlı araçlarla devriye gezdiği görüldü.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Lübnan'da 26 Haziran Cumartesi günü doların karaborsada 16 bin liradan saatler içinde 18 bin liraya çıkmasını protesto eden vatandaşlar, Lübnan lirasının dolar karşısındaki değer kaybının yakıt ve ilaç krizi ile gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışına tepki olarak günlerdir yolları trafiğe kapatma eylemlerine başvuruyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işleme alınıyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar geçen bugün itibariyle 17 bin liradan işlem görüyor.

Lübnan'da gıda, ilaç ve akaryakıt gibi temel ihtiyaç maddelerinin dolarla ithal edilmesi nedeniyle karaborsadaki kur, ülkede doğrudan hayat pahalılığına yol açıyor.

Lübnan’da haftalardır devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonların çoğu kapalı dururken, açılanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.