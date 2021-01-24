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Kadın - Aile Lübnan künefesi tarifi | Lübnan künefesi nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Lübnan künefesi tarifi | Lübnan künefesi nasıl yapılır?

Hatay künefesinin yakın akrabalarından olan Lübnan künefesi için az malzeme kullanarak çok lezzetli bir tarife ulaşabilirsiniz. Peki, Lübnan künefesi nasıl yapılır? Lübnan künefesi tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 22:29:00 -
Lübnan künefesi tarifi | Lübnan künefesi nasıl yapılır?

Lübnan künefesi tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Şerbeti için gerekli malzemeler; 1 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, 3-4 damla limon

Künefesi için gerekli malzemeler; 400 gram künefe peyniri, 300 gram kadayıf, 5 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı pekmez

Servisi için gerekli malzemeler; 1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Lübnan künefesi nasıl yapılır?

Şerbet için su ve şekeri karıştırıp kaynatmanız gerekir. Kaynayan şerbete limon suyu sıkmayı unutmayın. Kısık ateşte on dakika kadar kaynatıp altını kapatabilirsiniz.

Kadayıfları ufak parçalar halinde robottan geçirmeniz gerekir. Ufalta bildiğiniz kadar küçültün ve üstlerine dört yemek kaşığı erimiş tereyağı ve azar azar yaklaşık bir çay bardağından az şerbet ilave ederek robottan geçirmeye devam etmelisiniz.

Kadayıfları elinize alıp sıktığınızda hafifçe yapışıp macunumsu bir kıvam alıyorlarsa hazırlar demektir.

Geniş bir tavanın tabanına tereyağı ve pekmez karışımını sürmelisiniz. Kadayıfları üstüne serip sıkıca bastırınız. Kenarlarını da düzeltip iyice bastırdıktan sonra rendelenmiş peyniri ilave edin. Orta, kısık ocakta çevire çevire peynir eriyene kadar pişirmelisiniz.

Künefeyi servis tabağına ters çevirin ve sıcakken hafifçe şerbet gezdirmeyi ihmal etmeyin. Sıcak durumdayken dilimleyin, servis sırasında şerbet ve fıstık serperek servis edin. İsterseniz pide arasına da künefe koyup şerbette ilave ederek tüketebilirsiniz. Afiyet olsun…

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