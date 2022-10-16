  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alevi Dergahı Başkanının gözüne bakarak anlattı! İşte 'mum söndü' olayının ortaya çıkışı

Gazprom'dan AB'ye ultimatom! Gazprom Başkanı Miller: Gazı tamamen keseriz

"Bunun yolu ya savaş ya da müzakere"

Çarpıcı iddia Irak'ın 2,5 milyar doları çalındı! Ülke şokta!

Fiyatlar tepetaklak oldu! Şimdi ne olacak?

ASELSAN'dan yerli teknoloji: Yeni nesil savaş uçakları! Türk F-16'larda kullanılıyor

Beşşar Esed rejiminin ''İdlib'' oyunu deşifre oldu! Maarratünnuman ilçesine geri dönüşler...

Elon Musk, o ülkenin 'suikast listesi'nde! Ortalık çok fena karışacak

CHP'ye yakın kanalda İmamoğlu'na öyle şeyler söylendi ki… Ekrem, bunları duyarsa hemen düşüp bayılır

Maden kazasında flaş gelişme! O karar az önce tüm Türkiye’ye duyuruldu
Dünya Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması imzalanabilir! Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ve Ekim’de
Dünya

Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması imzalanabilir! Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ve Ekim’de

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı İlyas Ebu Saab, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasının 26-27 Ekim'de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde imzalanabileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 20:59:00 - 2022-10-16 21:07:24
Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması imzalanabilir! Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde ve Ekim’de

Ebu Saab, ABD merkezli Arapça yayın yapan "Al Hurra" televizyon kanalına ABD arabuluculuğunda, geçen hafta İsrail ile üzerinde uzlaşıya varılan, deniz sınırı çiziminin nihai anlaşma tasarısına ilişkin konuştu.

Lübnan: İsrail ile deniz sınırı anlaşması 26-27 Ekim'de imzalanabilir

AA'da yer verilen habere göre, Lübnanlı yetkili, İsrail ile nihai anlaşma metnine ülkenin güneyinde bulunan BM merkezi Nakura'da 26 veya 27 Ekim'de imzaların atılabileceğini ifade etti.

Ebu Saab, Lübnan heyetinde kimlerin yer alacağına ve net tarihe Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın karar vereceğini kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, 13 Ekim'de, İsrail ile deniz sınırı anlaşmasına ilişkin nihai taslağı Tel Aviv yönetiminin ardından onayladıklarını açıklamıştı.

- İsrail ile Lübnan arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı

İsrail ile Lübnan arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.

İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı 5 bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını öne sürüyor. Lübnan tarafı ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometrekare olduğunu savunuyor.

ABD arabulucuğundaki dolaylı müzakereler, 5 Haziran 2022'de İsrail'in Kariş Gaz Sahası'ndan gaz arama ve çıkarma işlemlerini tamamladığını duyurmasıyla hız kazanmıştı.

İsrail ile Lübnan, aradan geçen 4 ayda inişli çıkışlı devam eden müzakereler sonucunda ABD'den nihai anlaşma taslağını teslim almıştı.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, 11 Ekim'de, İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını bildirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı da İsrail ile deniz sınırı çizimi müzakerelerinde arabulucu konumdaki ABD'nin gönderdiği nihai anlaşma tasarısında Lübnan'ın tüm haklarının korunduğunu açıklamıştı.

İlginizi çekebilir → Altın fiyatları düştü! Altın fiyatları bugün: Gram altın, yarım altın, çeyrek altın ne kadar? 16 Ekim 2022 serbest piyasada altın fiyatları → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir → Petrol fiyatlarında büyük düşüş olacak mı? Benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum! Akaryakıtta indirim → TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23