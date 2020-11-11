  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin üçüncü turu başladı
Aktüel

Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin üçüncü turu başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:30:30 -
Lübnan ile İsrail arasında deniz sınırı müzakerelerinin üçüncü turu başladı

BEYRUT (AA) - Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik müzakerelerin üçüncü turu Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde başladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Lübnan ile İsrail arasındaki tartışmalı sınırın belirlenmesine yönelik müzakerelerin üçüncü turu Lübnan'ın güneyinde konuşlu bulunan BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) karargahında başladı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki En-Nakura bölgesinde Lübnan ordusu ve UNIFIL güçlerinin yoğun devriye faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

Lübnan heyetinin müzakere masasına uluslararası deniz kanunları çerçevesinde Lübnan'ın hakkı olan deniz sınırı ile ilgili belge ve haritaları sunacağı kaydedilen açıklamada, 1430 kilometrekarelik mesafe hakkına bağlı kalınacağı ifade edildi.

Lübnan ve İsrail arasında BM himayesinde başlayan deniz ve kara sınırları anlaşmazlığına dair müzakerelerin ilk turu 14, ikinci turu da 28 Ekim'de yapılmıştı.

- İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün, İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

İki ülke arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, BM himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı: Teslim olmasaydık...
Dünya

Paşinyan'dan 'Karabağ' itirafı: Teslim olmasaydık...

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Dağlık Karabağ itiraf ederek, "Zamanında durmaya karar verdik, yoksa her şey daha kötü olacaktı" dedi. ..
Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'
Dünya

Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'

Çekya askeri istihbaratlarına göre, dünya genelinde yaşanan küresel çatışmaların yakın bir zamanda 3. dünya savaşını doğuracağı ifade ediliy..
Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı
Dünya

Azerbaycan vurdu! Ses Fransa'dan çıktı

Fransız L'Opinion gazetesi, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisinin bu ülkeyi destekleyen Fransa'nın da yenilgisi olduğunu belirtti...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay