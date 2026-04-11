Lübnan ile İşgal Rejimi Arasında Kritik Görüşme: İlk Durak Washington

Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, artan işgal saldırıları karşısında yürüttüğü uluslararası temaslar meyvesini verdi. ABD yönetimi, Lübnan ile işgal rejimi arasında arabuluculuk yapması için Dışişleri Bakanlığını resmen görevlendirdi.

Sürecin ilk adımı olarak geçtiğimiz saatlerde önemli bir temas kuruldu:

Nada Hamade Muavvad (Lübnan'ın Washington Büyükelçisi) ve Yehiel Leiter (İşgal rejiminin Washington Büyükelçisi), ABD’nin Beyrut Büyükelçisi Mişel İsa 'nın da katılımıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yerel saatle 21.00'de yapılan bu görüşmede, Salı günkü toplantının çerçevesi çizildi.

Masada Ne Var?

Washington’da yapılacak ilk buluşmada temel iki gündem maddesi üzerinde durulacak:

Ateşkes İlanı: Bölgedeki gerilimi düşürecek acil bir ateşkesin şartları. Müzakere Takvimi: Lübnan ile işgal rejimi arasındaki doğrudan müzakerelerin hangi tarihte ve hangi şartlar altında başlayacağının belirlenmesi.

"Müzakere Değil, Hazırlık"

Sürece dair beklentiler yüksek olsa da Lübnanlı üst düzey bir yetkili, AA'ya yaptığı açıklamada ihtiyatlı bir dil kullandı. Yetkili, gelecek hafta ABD'de yapılacak olan bu ilk temasın doğrudan bir "müzakere" olmadığını, sürecin zeminini oluşturmaya yönelik bir "hazırlık toplantısı" mahiyetinde kalacağını vurguladı.

Analiz Notu: ABD'nin doğrudan müdahil olduğu bu süreç, bölgedeki saldırıların durdurulması ve sınır hattındaki belirsizliğin giderilmesi adına son yılların en somut diplomatik girişimi olarak değerlendiriliyor.