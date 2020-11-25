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Aktüel Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu: Hükümetin kurulması için herkes sorumluluklarını yerine getirmeli
Aktüel

Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu: Hükümetin kurulması için herkes sorumluluklarını yerine getirmeli

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:44:04 -
Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu: Hükümetin kurulması için herkes sorumluluklarını yerine getirmeli

BEYRUT (AA) - Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu, ülkede hükümetin kurulması için geçici hükümeti ve milletvekillerini "sorumluluklarını yerine getirmeye" çağırdı.

Gruptan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da kötüleşen sosyal ve ekonomik krize bağlı olarak artan endişeyle birlikte, acilen ihtiyaç duyulan reformları uygulayabilecek ve Lübnan halkının kötüleşen durumuyla yüzleşebilecek yeni bir hükümetin kurulması konusunda yaşanan gecikmenin üzüntü verici olduğu ifade edildi.

Lübnan'daki siyasi liderlerin, gerekli reformları daha fazla gecikmeden gerçekleştirebilecek güce sahip bir hükümetin kurulması konusunda acilen anlaşması gerektiği vurgulanan açıklamada, hem geçici hükümete hem de milletvekillerine, "Lübnanlı ailelerin ve kurumların karşı karşıya kaldığı ekonomik baskıları hafifletmek için gerekli tüm adımları atma noktasında sorumluluklarını acilen yerine getirmeleri" çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Arap Birliğinin yanı sıra ABD, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Çin'in oluşturduğu "Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu", 2013'te kurulmuştu.

Lübnan'da Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin destekleriyle 21 Ocak'ta kurulan Hassan Diyab hükümeti, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın ardından halktan gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos'ta istifa etmek zorunda kalmıştı.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ekonomik kriz nedeniyle düzenlenen protestolar üzerine geçen yıl istifa etmek zorunda kalan eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri'yi 22 Ekim'de yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmişti.


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