Lübnan hükümeti reform paketini uygulamaya başladı

Lübnan ulusal birlik hükümeti, ekonomik krizi hafifletmek amacıyla alınan reform kararlarını hayata geçirme sürecini başlattı.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler üzerine Bakanlar Kurulunun dün itibarıyla aldığı ekonomik reform kararlarının tüm kamu kurumlarında uygulanmaya başladığı belirtildi.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğince, tüm bakanlık ile kamu kurum ve birimlerine genelgeler gönderilerek yatırım amaçlı yeni herhangi bir harcama yapılmaması talebinde bulunulduğuna işaret edilen açıklamada, gerekli durumlarda kamu malından yapılacak yatırım odaklı harcamaların ise Bakanlar Kurulunun onayını gerektirdiği kaydedildi.

Bu kapsamda ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından bütçe fazlalıklarının aylık olarak devlet hazinesine aktarılması talep edildi.

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, dün yaptığı açıklamada, "2020 yılına ait bütçenin hiçbir vergi içermemesinin yanı sıra bakan ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50 düşürülmesi, Enformasyon Bakanlığı ile bazı kamu kurumlarının kapatılması, yoksul aileler ile konut kredisine ek kaynak ayrılması gibi bir dizi karar alındığı"nı belirtmişti.

Uluslararası grup, hükümetin kararlarını destekliyor

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, Başbakan Hariri; Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubunu oluşturan Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis'in yanı sıra ABD, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya'nın Beyrut Büyükelçileri ile Çin'in Beyrut Maslahatgüzarı ve Arap Birliği temsilcisi ile bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan BM Lübnan Özel Koordinatörü Kubis, Hariri'nin, ekonomik reform kararlarının ciddiyeti konusunda kendilerini bilgilendirdiğini söyledi.

Lübnan halkının talepleriyle uyuşan söz konusu kararların Lübnan İçin Uluslararası Destek Grubu tarafından desteklendiğine işaret eden Kubis, ayrıca Lübnan halkının yolsuzlukla mücadele ve değişim taleplerinin de önemine vurgu yaptı.

Bankalar yarın da kapalı

Hükümetin söz konusu reform paketine rağmen ülke genelinde süren hükümet karşıtı protestolar, yolların sık sık trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım başta olmak üzere kamu ve özel sektör hizmetlerini aksatıyor.

Lübnan Bankalar Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, gösteriler nedeniyle 2 gündür hizmet veremeyen bankaların yarın da kapalı olacağı kaydedildi.

Ekmek krizine önlem çağrısı

Öte yandan Lübnan Fırıncılar Sendikası Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, protestolar sebebiyle bazı bölgelerdeki fırınların un bulmakta zorlandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin tüm bölgelerini kapsayacak ekmek krizi patlak vermeden önce fırınlara un ulaştırılması konusunda orduya çağrıda bulunuldu.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülke geneline yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.