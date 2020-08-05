  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Name: "Un ve ekmek krizi yok"

Yeniakit Publisher
2020-08-05 17:55:01 -
Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Name: "Un ve ekmek krizi yok"

BEYRUT (AA) - Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından ülkede un ve ekmek sıkıntısı yaşanacağı iddialarını yalanladı.

Name, yaptığı yazılı açıklamada, "Yetkililerle bir çalışma yaptık. Piyasadaki un miktarının uzun bir süre ihtiyacı karşılayacağından emin olduk. Yani un ve ekmek krizi yok." ifadelerini kullandı.

Limanda bulunan tahıl siloları, patlamanın etkisiyle parçalanmıştı. Patlamanın gerçekleştiği deponun bulunduğu alandaysa devasa bir çukur oluşmuştu.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 113'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı