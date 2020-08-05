Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Name: "Un ve ekmek krizi yok"

BEYRUT (AA) - Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Raul Name, Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından ülkede un ve ekmek sıkıntısı yaşanacağı iddialarını yalanladı.

Name, yaptığı yazılı açıklamada, "Yetkililerle bir çalışma yaptık. Piyasadaki un miktarının uzun bir süre ihtiyacı karşılayacağından emin olduk. Yani un ve ekmek krizi yok." ifadelerini kullandı.

Limanda bulunan tahıl siloları, patlamanın etkisiyle parçalanmıştı. Patlamanın gerçekleştiği deponun bulunduğu alandaysa devasa bir çukur oluşmuştu.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 113'e yükseldiğini, ayrıca yaklaşık 4 bin yaralı ve onlarca kayıp olduğunu duyurmuştu.