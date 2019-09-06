Lübnan Dar-ul Fetva Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan Cumhurbaşkanı'na sert tepki! Fatih Sultan Mehmet'i hatırlattı

Lübnan Dar-ul Fetva Genel Sekreteri Hoca Emin El Kurdi, Cuma günü yaptığı açıklamada "Osmanlı Devletinin "Terörist" olarak tanımlanması tamamen kabul edilemez" diye açıkladı.

Başkent Beyrut El Amin camisinden Cuma namazı ardından konuşan Emin Hoca, TR haberi takip ederek "Tarihimiz ve dedelerimiz Osmanlı'ya dayanır ve Peygamberimizin ve Sahabelerin döneminden bu aydınlık devam etti. Devam eden dönem, çok sayıda hainlik ve ihanetler gördü ve Osmanlı dönemine kadar devam etti. Bugün Osmanlı'yı haksız yere suçluyorlar ve onlara terörist diyorlar, bu tarihe ve gerçeklere aykırı bir şey. Hz. Muhammed'in vaaz ettiği Fatih Sultan Mehmet de dahil olmak üzere Müslüman halifeleri içerir." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Cumartesi günü, Lübnan'ın kuruşunun yüzüncü yılını nedeniyle televizyonda yapılan bir konuşma sırasında, Osmanlı devletine, Lübnan'ın geniş bir kesimi tarafından reddedilen “Osmanlı devletinin, özellikle Lübnan'a karşı terör uygulayan bir devlet olduğunu” söyleyerek net bir saldırı başlattı.