Lübnan Cumhurbaşkanı: "İsrail, BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ediyor"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını ihlal ettiğini belirtti.



Avn, Lübnan ordusunun 1 Ağustos 1945'te kuruluşunun 75. yıl dönümüyle eş zamanlı düzenlenen subayların mezuniyet töreni münasebetiyle bir televizyon konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Avn, konuşmasında İsrail'in son saldırılarına işaret ederek, "İsrail, BMGK'nin 1701 sayılı kararını ihlal ediyor ve Lübnan'a saldırmayı sürdürüyor. Biz bu karara bağlı olduğumuzu ve çatışmaların BM gözetiminde çözülmesine saygı duyduğumuzu vurguluyoruz." dedi.

Avn, "Aynı şekilde kendimizi, toprağımızı, suyumuzu ve otoritemizi savunmaya da bağlıyız. Bu konuda taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.



Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krize de işaret eden Avn, Lübnan'ın bugün belki de askeri savaşlardan daha çetin bir savaş verdiğini, çünkü bu savaşın Lübnanlıların ekmeğine kadar uzandığını, ülkenin ve evlatlarının geleceğini tehdit ettiğini belirtti.



Bu savaşta Lübnan'ın düşmanlarının çoğaldığını, bunların başında kamu kurumlarında yolsuzluk yapanların geldiğini ifade eden Avn, onları, kâr amacıyla vatandaşın ekmeğiyle oynayanlar, para biriminin dolar karşısında değer kaybetmesine katkı sağlayanlar ve son olarak umutsuz haber ve söylentiler yayanların takip ettiğini söyledi.



BMGK'nin Ağustos 2016'da aldığı 1701 sayılı karar, Lübnan ile İsrail sınırındaki tüm çatışmaların sona ermesini öngörüyor.



- Lübnan-İsrail sınırındaki olaylar

İsrail ordusu, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, sınırda yaşanan bir "güvenlik olayı" üzerine Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.



Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırdığını belirtmiş ancak daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu eylemden geri adım atmıştı.



Lübnan hükümeti, İsrail ordusunun 27 Temmuz'da ülkenin güneydoğusuna düzenlediği saldırıyı BMGK'ye şikayet etme kararı almıştı.



