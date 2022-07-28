Fenerbahçe, Luan Peres transferi için Marsilya ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Luan Peres kimdir, nereli kaç yaşında? Luan Peres hangi takımlarda oynadı mevkisi neresi?

Luan Peres kimdir?

Luan Peres Petroni (19 Temmuz 1994 doğumlu), Fransız kulübü Marsilya için oynayan Brezilyalı bir futbolcu . Ağırlıklı olarak bir defans oyuncusu olarak, sol bek olarak da oynayabilir. São Paulo'da doğan Luan Peres, kariyerine Portuguesa'da başladı ve Temmuz 2013'te Rogério'nun yedeği olarak ana kadroya terfi etti. Sonraki yıllarda A takım ve 20 yaş altı arasında geçiş yaptı, kulübün 2014 Serie B'deki son maçlarında yedek kulübesinde yer aldı, ancak takımı küme düştüğü için kullanılmayan bir yedek olarak kaldı.

2015 Campeonato Paulista'nın 28 kişilik listesine dahil edildikten sonra, Luan Peres profesyonel ilk maçına 8 Nisan'da deplasmanda São Paulo'ya 3-0 yenildikleri bir yenilgiyle başladı. 24 Ağustos'ta, kulübün Série C kampanyası sırasında düzenli bir başlangıç ​​yaptıktan sonra, Temmuz 2018'e kadar yeni bir sözleşme imzaladı.

21 Haziran 2016'da Luan Peres, Série A kulübü Santa Cruz ile kısa vadeli bir anlaşma imzaladı. İlk lig maçına 31 Temmuz'da Atletico Mineiro'da 3-0'lık bir yenilgiyle başladı. Luan Peres 14 maçta forma giydi (13 start aldı), çünkü Santa küme düşmeye başladı. 2017 Campeonato Paulista öncesinde, kulübü küme düşmekten kıl payı kurtulduğu için düzenli bir başlangıç ​​yaparak Red Bull Brasil'e imza attı. 10 Mayıs 2017'de Luan Peres, Ituano'da ilan edildi, ancak iki gün sonra Aralık ayına kadar Ponte Preta'ya kiralık olarak katıldı. Başlangıçta Marllon ve Rodrigo'nun yedeğiydi, sonraki yıl kulüpte kaldı ve ardından ilk tercih oldu.

20 Nisan 2018'de Luan Peres, Fluminense ile bir yıllık kredi anlaşması yapmayı kabul etti. Hemen teknik direktör Abel Braga altında bir başlangıç ​​yaptı , ancak bir Belçika kulübünün teklifini kabul ettikten sonra 20 Haziran'da kulüple olan sözleşmesini feshetti.

1 Temmuz 2018'de Belçika Birinci Ligi A tarafı Club Brugge , kulüple dört yıllık sözleşme imzalayan Luan Peres'in transferi için Ituano ile anlaşarak anlaşmaya vardı. Yurtdışındaki ilk maçına 5 Ağustos'ta deplasmanda Royal Excel Mouscron'u 1-0 mağlup eden Jelle Vossen'in yerine geçerek çıktı. Luan Peres, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 11 Aralık 2018'de Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldıkları maçta Cyril Ngonge'nin yerine geçerek çıktı.

3 Ağustos 2019'da Luan Peres, Santos ile Aralık 2020'ye kadar bir kredi anlaşmasını kabul ettikten sonra ülkesine döndü. Kulüpteki ilk maçına 14 Eylül'de deplasmanda Flamengo'ya 1-0 yenildikleri mağlubiyetle başladı. Başlangıçta Gustavo Henrique ve Lucas Veríssimo'nun yedeği olan Luan Peres, eski Flamengo'ya taşındıktan sonra düzenli bir başlangıç ​​yaptı. 29 Aralık 2020'de kiralık 2020 Copa Libertadores'un sonuna kadar uzatıldı; uzatma ayrıca, takımı yarışmanın Finaline ulaşırsa zorunlu bir satın alma maddesi ekledi. Luan Peres'in Peixe ile dört yıllık kalıcı sözleşmesi 12 Şubat 2021'de imzalandı. 14 Temmuz 2021'de Luan Peres, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique de Marseille ile dört yıllık sözleşme imzaladı.