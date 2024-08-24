Luan Peres Brezilya yolunda
Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu’nu Brighton’a gönderen Fenerbahçe’de sadece Oosterwolde sol bek olarak kaldı. Daha önce Luan Peres’i sol bekte kullanan ve verim alan sarı lacivertli takım, Brezilyalı oyuncuyu satış listesine koydu. Böylece takımda “ikinci sol bek” denebilecek yedek oyuncu kalmadı.
Sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramayan Luan Peres, Fenerbahçe'ye bu sebeple katkı sağlayamadı.
Sarı-lacivertlilerin gözden çıkardığı Brezilyalı savunmacıya geçtiğimiz gün Fransız ekibi Brest'in talip olduğu iddia edilmişti.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre ise Vasco Da Gama, Luan Peres ile ilgileniyor.
Haberde Brezilya Ligi ekibi ile Fenerbahçe arasında görüşmelerin başladığı belirtilirken İstanbul'u çok seven Peres'in de şartlarda anlaşma sağlanması durumunda ülkesine dönmeye sıcak bakabileceği kaydedildi.