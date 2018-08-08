LPG'ye 9 kuruş zam geldi
Otogazın litre fiyatında 9 kuruşluk fiyat artışı meydana geldi. Artış ÖTV uygulaması nedeniyle fiyata yansıtılmayak.08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:55
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı meydana geldiğini bildirdi. EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG Otogazda 9 kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşti ancak artış ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacak.
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