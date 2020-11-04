LPG'li araçlar AVP otoparkına girebilir mi?
LPG'li araçlar kapalı otoparka girer mi? | LPG'li araç kullananlar kapalı otoparkları kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyor. Konu hakkında Resmi Gazete'de önemli bir karar yayınlandı. Peki, LPG'li araçlar kapalı otoparka alınacak mı?
Kapalı otoparka LPG’li araç alınıyor mu? Resmi Gazete’nin 4 Kasım 2020 sayısında Binaların Yangından Korunma Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kararı yer aldı. Söz konusu kararda LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmasıyla ilgili bir madde yer aldı. Peki, AVM otoparkına LPG’li araç alınır mı?
LPG'li araçlar AVP otoparkına girebilir mi?
AVM’lerin, “Ticari faaliyet amaçlı park yerleri” için belirlenen kural ve şartları sağlamaları kaydıyla AVM’lerde bulunan kapalı otoparklara LPG sistemli araçların girmesine izin verilecek.