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Ekonomi LPG'li aracı olanları üzen haber! Zam geliyor...
Ekonomi

LPG'li aracı olanları üzen haber! Zam geliyor...

Yeniakit Publisher
2023-09-18 18:32:00 -
LPG'li aracı olanları üzen haber! Zam geliyor...

Benzin ve motorine yapılan zamlardan sonra gözlerin çevrildiği LPG'ye de bu gece pompaya yansıyacak zam geliyor.

LPG'ye 1 lira 30 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Zam bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Hem brent petrol fiyatlarındaki artış hem de dövizdeki dalgalanmalar akaryakıt tabelalarının sürekli değişmesine neden oluyor.

Benzin ve motorine gelen art arda zamlardan LPG de nasiplendi.

LPG otogazda ay sonu beklenen zam tahmini 1 lira 30 kuruş olarak belli oldu.

Salı gününden itibaren geçerli olacak LPG zammı, rafinelere göre birkaç kuruşluk değişiklik gösterebiliyor.
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