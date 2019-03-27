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LPG’li araç sahiplerinin gözü, kapalı otopark düzenlemesinde

5 milyon LPG’li araç kullanıcısı ve LPG sektörü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un vereceği müjdeye kilitlendi.

27 Mart 2019 Çarşamba 11:12
LPG’li araç sahiplerinin gözü, kapalı otopark düzenlemesinde

5 milyon LPG’li araç kullanıcısı ve LPG sektörü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un vereceği müjdeye kilitlendi. Bakan Kurum’un AVM’lere, otellere ve kapalı otoparklara LPG’li araçların girmesine ilişkin yasal düzenleme yapılacağına dair açıklaması, LPG’li araç kullanıcıları kadar, otopark işletmelerini, LPG donanım şirketlerini ve oto gaz bayilerini de yakından ilgilendiriyor.

Müstakil Likit Petrol Gazcıları Kit Satıcıları ve Otogaz Bayileri Derneği sözcüsü Ahmet Yavaşçı, “Avrupa’da LPG’li araçlar uzun yıllardır otoparklara serbestçe girebiliyorken Türkiye’de haksız bir yasak sürdürülüyordu. Sayın Bakan’ın bu yasağın kaldırılması yönündeki çalışmalarını destekliyoruz” açıklamasında bulundu.

Yavaşça, “LPG’li araçlara uygulanan bu haksız yasağın kaldırılması, mevcut 5 milyon LPG’li araç kullanıcısını doğrudan ilgilendiriyor. Ama bunun da ötesinde ülkemizde çevreye saygılı olan çok sayıda vatandaşın da LPG’li araç kullanmaya geçmesini teşvik edecektir. Türkiye için çok hayırlı bir karar olacağına inanıyoruz ve İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın gerekli düzenlemeleri yapmasını destekliyoruz, bir an önce bu haksız uygulamanın son bulmasını diliyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:12
  1. LPG’li araç
  2. LPG sektörü
  3. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  4. AVM
  5. LPG
  6. Müstakil Likit Petrol Gazcıları Kit Satıcıları ve Otogaz Bayileri Derneği sözcüsü Ahmet Yavaşçı

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