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Yerel LPG yüklü tanker ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
Yerel

LPG yüklü tanker ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Bolu'da LPG yüklü tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 14:28:00 -
LPG yüklü tanker ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

D-100 kara yolu Abant Kavşağı kesiminde Hüseyin S. idaresindeki 06 BSJ 67 plakalı LPG yüklü tanker ile Naci Y. yönetimindeki 67 ZR 540 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobildeki Durkadın ve Tuğba Y. yaralandı. Ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yolda kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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