LPG Derneği Başkanı yeniden Aratay oldu
Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanlığına İpragaz’ın Üst Yöneticisi Eyüp Aratay’ın seçildiği bildirildi.28 Mart 2019 Perşembe 11:48
Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (LPG) Derneğinin Yönetim Kurulu Başkanlığına İpragaz’ın Üst Yöneticisi Eyüp Aratay’ın seçildiği bildirildi. Türkiye LPG Derneği, mevcut başkan Aratay’ın 26 Mart’ta gerçekleştirilen genel kurul toplantısında başkanlığa yeniden seçildiğini duyurdu. Eyüp Aratay, “Türkiye LPG Derneği olarak, ülkemiz, sektör ve kamu yararı doğrultusunda faaliyetlerimize daha da güçlü bir şekilde devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Türkiye LPG Derneği 1972’de 14 üye ile kuruldu. Dernek, Türkiye’de LPG ile ilgili ilk standartların oluşturulması ve yürürlüğe girmesi konularında önemli çalışmalar yürüttü.
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