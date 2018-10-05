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Love'den acı itiraf!

Negredo'nun satılmasıyla ilk 11'de forma şansı bulmaya başlayan Vagner Love, dün Beşiktaş'ın en önemli gol silahıydı.

05 Ekim 2018 Cuma 09:24
Love'den acı itiraf!

Kartal, çok sayıda fırsattan yararlanamadığı maçta Caner Erkin’in kendi kalesine attığı golle geriye düştü. Yine tecrübeli oyuncunun sebep olduğu penaltıyı Rosenberg ağlara gönderdi. Beşiktaş, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Brezilyalı golcü, ''Takım olarak iyi değildik. Koşmadık, mücadele etmedik. Bu maçtan çokders çıkarmalıyız. Pazar günü oynayacağımız lig maçında aynı hataları tekrar etmemeliyiz. İlk yarım saatte maça iyi başladık ancak konsantrasyonumuz düştü. İkinci yarının başına kötü başladık. İki hata yaptık ve kalemizde iki gol yedik. Bu hataları yapmamalıyız." dedi.

ADEM LJAJİC BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
ŞENOL Güneş, Babel, Quaresma ve Oğuzhan gibi as oyuncularını yedek soyundururken, 11'de şans tanıdığı Adem Ljajic etkisiz bir performans sergiledi. 70'te oyundan alınan alınan 27 yaşındaki 10 numara, sadece 46 pas yapabilirken, kaleye şut çekemedi. 2 şut pası veren Ljajic, bir kez de orta kesti. Bu arada Kartal'ın Avrupa'da 8 maçtır sürdürdüğü gol atma serisi Malmö'de son buldu.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 09:24
  1. beşiktaş
  2. vagner love
  3. malmö

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