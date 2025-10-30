Louvre Müzesi'nde çalınan eserler hala kayıp: Bir gün geri döneceklerine inanıyorum

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan Louvre'da yaşanan tarihi hırsızlık olayına ilişkin soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Paris Savcısı Laure Beccuau, düzenlediği basın toplantısında soyguna karışan şüphelilerin durumunu açıkladı.

İKİ ZANLI GÖZALTINDA: KISMİ İTİRAF GELDİ

Savcı Beccuau, gözaltındaki iki zanlının, Apollo Galerisi'ne girerek Kraliyet mücevherlerini çalmakla suçlandığını ifade etti.

Zanlıların sorgulama sırasında olaya kısmen karıştıklarını itiraf ettiklerini aktaran savcı, her iki şüphelinin de "organize hırsızlık" suçlamasıyla sorgu hakimlerinin karşısına çıkarılacağını söyledi.

Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerden biri, 2010’dan bu yana Fransa’da yaşayan 34 yaşında Cezayirli bir erkek olup, kimliği olay yerindeki bir motor üzerindeki DNA örnekleriyle tespit edildi.

Diğer zanlı ise 39 yaşında, Fransa doğumlu ve müzenin kırılan camlarında DNA izlerine rastlandı. Soyguna karışan dört kişiden daha geniş bir grubun da olaya dahil olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.Zanlılar, 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

ÇALINAN ESERLER HENÜZ BULUNAMADI

Beccuau, 19 Ekim sabahı 7 dakika süren soygunda çalınan 8 mücevherin toplam değerinin 88 milyon avro olduğunu tahmin ettiklerini kaydetti.

Çalınan takıların hala bulunamadığını belirten Savcı, umutlu konuşarak:

"Bir gün bulunacaklarına ve Louvre Müzesi’ne, dolayısıyla Fransız halkına iade edileceğine dair ümidimi koruyorum.”

ifadelerini kullandı.

DÜŞÜRÜLEN TAÇ CİDDİ HASAR GÖRDÜ

Hırsızların kaçarken düşürdüğü, 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugénie’ye ait tacın ciddi hasar gördüğünü ve restore edilmesinin zor olacağını aktaran savcı,

müze içinde herhangi bir suç ortaklığına dair kanıt bulunmadığını da vurguladı. Beccuau ayrıca, çalınan eserlerin satılamayacağını ve bu takıları satın alan herkesin "hırsızlık suçunu gizleme" suçunu işlemiş olacağını hatırlattı.

GÜVENLİK AÇIKLARI TESPİT EDİLMİŞTİ

Soygun sonrası hazırlanan Sayıştay raporunda, müzenin güvenlik donanımlarında "sürekli ve ciddi gecikmeler" yaşandığı ve bunun önemli güvenlik açıklarına yol açtığı belirtilmişti.

Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars, olayın ardından sorumluluğunu kabul etmesine rağmen Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından istifası reddedilmişti.