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Losyona toniğe para dökmeyin

Bitki çayları ile kendiniz sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz.

23 Kasım 2018 Cuma 18:10
Losyona toniğe para dökmeyin


Kozmetik sanayiinin kimyevi maddelerle fabrikasyon olarak yapıp sattığı losyonlara para dökmemelisiniz hanımlar. Bunların size faydası ışıltılı reklamlarda iddia edilen bir sürü laftan ibaret. Kimyasalların teninize vereceği zararlar ise zaten hiç konu edilmemekte.

Halbuki siz bizzat kendiniz bitkilerden elde edilen çayları tonik olarak kullanabilirsiniz. Hem doğal, hem ekonomik, hem de son derece yararlıdır.

Bitki çayları, aynen çay gibi demlenip süzülür, kapalı bir kaba konularak buzdolabında bir hafta muhafaza edilebilir. Demlerken doğrudan 100 derece kaynamış suyun kullanılmasına bilhassa özen göstermelisiniz.

Sonra bu hazırladığınız bitki demlerini ılık ya da soğuk olarak cilt temizlendikten sonra uygulayabilirsiniz. Yapılışları, kullanılışları ve etkileri çok güzel olan bu losyonların faydasını kullandıkça göreceksiniz.

Evde yapılan losyon ve toniklerin saklama süresi 1 haftadır ve mutlaka ağzı kapalı (tercihen cam bir kap) bir şekilde buzdolabında muhafaza etmelisiniz.

Bitki çaylarından bazıları:

Ada çayı, yağlı ve genişlemiş ciltlerde sıkıştırıcı etkisi vardır.

Papatya, her cilt için uygundur. 7-8 tane papatya 1 fincan suda demlendirilir ve kompres yapılır. Papatya suyu cildi canlandırır, diriltir ve yumuşacık yapar.

Yeşil ve Siyah Çay, cildi sıkıştırır, canlandırır.

Ihlamur, her türlü cildin rahatlıkla kullanabileceği harika bir losyondur.Temizler yatıştırır.

Kekik, gevşemiş, yumuşak, pörsük ciltleri canlandırır, toparlanmasına yardımcı olur.

Nane, cildi nemlendirir.

Gül suyu, her cildin kullanımına uygun kullanımı kolay etkisi kuvvetli bir toniktir.

Elma sirkesi, yağlı ciltler için,

Maden sodası bütün bu bitkiseller yanında tüm ciltler için iyi bir toniktir..

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 18:10
  1. tonik
  2. losyon
  3. doğal cilt bakımı

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