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Sağlık Lösemi tedavisi sırasında koronavirüse yakalanan Ceren yaşamını yitirdi
Sağlık

Lösemi tedavisi sırasında koronavirüse yakalanan Ceren yaşamını yitirdi

Kocaeli’de koronavirüs tedavisi gören lösemi hastası Ceren Ağum (21), yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:31:00 -
Lösemi tedavisi sırasında koronavirüse yakalanan Ceren yaşamını yitirdi

Kocaeli’de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Ceren Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Testi sonucu pozitif çıkan Ağum, tedaviye alındı.

Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kaldırılan Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak, entübe edildi. Yaklaşık 1 aydır verdiği koronavirüs mücadelesini kaybeden Ceren Ağum, dün gece hayatını kaybetti.

Ceren Ağum’un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul’a götürüldü.

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