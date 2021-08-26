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Yaşam Lösemi hastası 6 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü!
Yaşam

Lösemi hastası 6 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü!

Rize'de lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elisa Yenigün, koronavirüsten hayatını kaybetti. Anne Neriman Yenigün'ün, "Nefes alamıyorum anne' dedi hiçbir şey yapamadım. Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Covid-19'u yenemedi" sözleri yürekleri sızlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 18:29:00 -
Lösemi hastası 6 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü!

Rize'de, lösemi tedavisi gören 6 yaşındaki Elisa Yenigün, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.

Alınan bilgiye göre, Trabzon'daki bir hastanede lösemi tedavisi gören Elisa Yenigün, bir süre önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu Rize'deki evlerinde ailesiyle izolasyona alındı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Dün evde fenalaşan Yenigün, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Elisa'nın cenazesi, Alipaşa Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Baba Hasan Yenigün, AA muhabirine, kızlarının martta lösemiye yakalandığını, 6 aydır tedavi gördüğünü, oldukça üzüntülü olduklarını söyledi.

"Nefes alamıyorum anne' dedi hiçbir şey yapamadım"

Neriman Yenigün, Trabzon'daki tedavi sürecinde kızının Covid-19'a yakalandığını belirterek "Kızım yoğun kemoterapi aldığı için hücre hiçbir şey yoktu onda. Ben de Covid-19 oldum ama hiçbir şey anlamadım. Ama kızımın savaşacak hücresi yoktu. Covid-19, 3 güne sardı onu. Biz ilk hastanede yoğun bakımda gözetim altında olsaydık, bu acıyı yaşamayacaktık. Yavrum çok çekti. Herkes önlemini alsın. ‘Nefes alamıyorum anne' dedi hiçbir şey yapamadım. Kızım belki de lösemiyi yenecekti ama Covid-19'u yenemedi" dedi.

 

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