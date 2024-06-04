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Dünya Los Angeles'ta Filistin için kamp kurdular
Dünya

Los Angeles'ta Filistin için kamp kurdular

Yeniakit Publisher
2024-06-04 17:12:00 -
Los Angeles'ta Filistin için kamp kurdular

Los Angeles'ta Filistin destekçileri belediye binası önüne kamp kurdu.

Dünya genelinde Filistin’e destek eylemleri sürüyor. ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Filistin destekçileri, Gazze ile dayanışma göstergesi olarak belediye binasının önünde toplandı. Yaklaşık 50 gösterici, 21 çadırla belediye binasının önündeki kaldırıma "Özgür Filistin", "Özgür Gazze" yazılı çadırlarıyla kamp kurdu. Polis, izinsiz gösterinin izlendiğini belirtirken, çadırların bulunduğu noktadan geçen sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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