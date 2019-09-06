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Lordlar Kamarası ‘anlaşmasız Brexit’in önüne geçen yasa tasarısını onayladı

Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası, ‘anlaşmasız Brexit’ seçeneğini engelleyen yasa tasarısını onayladı.

06 Eylül 2019 Cuma 19:00
Lordlar Kamarası ‘anlaşmasız Brexit’in önüne geçen yasa tasarısını onayladı

Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası, ‘anlaşmasız Brexit’ seçeneğini engelleyen yasa tasarısını onayladı. Tasarı Kraliçe II. Elizabeth tarafından da kabul edilirse yasalaşacak.


Birleşik Krallık parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası, bir alt kanat olan Avam Kamarası tarafından sunulan ‘anlaşmasız Brexit’ seçeneğini engelleyen yasa tasarısını onayladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Birleşik Krallığı ‘anlaşmasız dahi AB’den çıkarmasını’ önlemek için oluşturulan tasarı, Kraliçe II. Elizabeth tarafından da kabul edilirse yasalaşacak.


Lordlar Kamarası’nın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise, “Lordlar Kamarası’nın Avrupa Birliği’nden Çekilme 6 Nolu yasa tasarısı üzerine 3’ncü okuması da sona erdi. İngiliz parlamentosunun iki kanadı da son metin üzerine anlaştı. Tasarı şimdi kraliyet onayına gidecek” denildi.


Çarşamba günü Avam Kamarası, Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız çıkmayı engellemeyi hedefleyen yasa tasarısını 299’a karşı 327 oyla kabul etmişti. Birleşik Krallığı anlaşmasız da dahi AB’den çıkarma seçeneğini destekleyen Johnson ise bu tasarının kabul edilmesi üzerine, erken seçimlerin yapılması gerektiği belirterek, “15 Ekim’de seçim olmalı” demişti.


Johnson son olarak dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, halka 31 Ekim’de AB ile yapılacak müzakerelerde Birleşik Krallığı kendisinin ya da İngiliz İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn’nin temsil etmesi yönünde bir seçim yapmaları için çağrıda bulunmuştu. Johnson, “Lütfen milletvekilinizden pazartesi günü oy kullanmasını isteyin. Böylelikle Brüksel’e gidip bu meseleyi çözmesi konusunda söz sahibi olabilirsiniz. Ben mi yoksa Jeremy Corbyn’i mi?” demişti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 19:00
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