Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?

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Yazar Sinan Canan, “Değişen Be(y)nim' adlı kitabında çarpıcı bir araştırmanın sonuçlarına yer verdi. Beynin 'yeni hücre üretmeyen ve gelişmeyen bir organ' olduğu tartışmaları üzerine Londra’da taksi şoförleri ve normal insanların denek olarak kullanıldığı bir araştırma yapıldığını hatırlatan Sinan Canan, yön tayini özelliğini kullanan insanların hippokampus bölgelerinin normal insanlardan farklı olup olmadığının araştırıldığını söyledi.

Yüzde 30 daha büyük

Taksi şoförleri ve normal insanların denek olarak kullanıldığı araştırmada deneklerin beyinleri taranıp dijital yöntemlerle hippokampus bölgelerinin hesaplanması sonrası ilginç bulguya ulaşıldı. Araştırmada taksi şoförlerinde beynin navigasyon sistemi olan hippokampus bölgesinin, diğer gruba göre yüzde 30 oranında daha büyük olduğu sonucu ortaya çıktı.

‘Beyin ihtiyaca göre gelişir’

Araştırmada çıkan sonucu değerlendiren Canan, “Taksi sürücülüğü beynin gelişmekte olduğu erken çocukluk döneminde başlanan bir iş değildir. İnsanlar bu işe genellikle erişkinlikten sonra başlar. Dolayısıyla beynin gelişiminin çoktan bittiğini sandığımız bir dönemden sonra beynin bir bölgesi, ihtiyaca bağlı olarak gelişme gösterebilmekte ve bu değişim hacim cinsinden ölçülebilecek kadar büyük ölçekli bir anatomik farklılığa neden olmaktaydı. Ders kitaplarındaki birçok bilginin yeniden yazılmasına neden olan bu tip çalışmaların başlangıçta neden büyük büyük itirazla karşılandığını anlamak çok zor değildir. Zira bilim adamları da insandır ve onların da geleneklere bağlılıkları vardır.” dedi.

Bu çalışmanın beynin bir özelliğinin yeterince zorlanması durumunda o işi üstlenen beyin bölgesinin büyüdüğünü fiziksel olarak öncü bir çalışma olduğunu ifade eden Canan, “Dolayısıyla kasların kullanıldıkça genişlemesi gibi beyninde zorlandıkça büyüyebileceği fikri, o günden sayısız başka bilimsel çalışma ve klinik örnekle de desteklenerek genel-geçer bir bilgi haline gelmeye başladı” şeklinde görüş bildirdi.