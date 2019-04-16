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Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Extinction Rebellion adlı çevreci grup, hükümeti iklim değişikliğiyle mücadeleye zorlamak için 24 saat boyunca trafiği barışçıl bir şekilde engelleyeceklerini duyurdu. Eylem kapsamında protestocular, Oxford Circus, Waterloo Köprüsü, Parlamento Meydanı ve Piccadilly Circus gibi merkezi yerlerde araç geçişini engellemeye başladı. Eylemcileri Marble Arch’a gitmeye ve eylemlerini orada sürdürmeye çağıran polis, bu çağrıya uymayanlara müdahale ederek, 47 kişiyi gözaltına aldı

16 Nisan 2019 Salı 07:15
Londra'daki çevreci işgal eyleminde 47 gözaltı

İngiltere'nin başkenti  Londra'da çevreci protestocular, hükümeti iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla çaba göstermeye zorlamak için kentin en işlek caddelerini trafiğe kapattı. Protestocular, yerel saatle 10.00'da (TSİ 12.00) Oxford Circus, Waterloo Köprüsü, Parlamento Meydanı ve Piccadilly Circus gibi merkezi yerlerde araç geçişini engellemeye başladı.

Gösteriyi düzenleyen Extinction Rebellion grubundan yapılan açıklamada, 24 saat boyunca trafiğin barışçıl bir şekilde engelleneceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, gösterinin halk meclisleri, sanat etkinlikleri, sahne gösterileri, konuşmalar, atölye çalışmaları ile yemek ve aile alanlarını içeren "yaratıcı bir direniş festivali" olacağı kaydedildi.

Eylemlerin 5 gün sürebileceği ifade edilen açıklamada, hükümetten iklim ve ekolojik acil durum ilan etmesini, 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele kararlarını almak için bir halk meclisi oluşturması isteniyor.

Londra’da bir köprü, bir meydan ile 3 kavşağı işgal ederek trafiğe kapayan eylemciler kentte yaşamı olumsuz etkilerken, polis eylemcilere müdahale etti.

Eylemcileri Marble Arch’a gitmeye ve eylemlerini orada sürdürmeye çağıran polis, bu çağrıya uymayanlara müdahale ederek, 47 kişiyi gözaltına aldı. AA'nın haberine göre; çevrecilerin eylemi Marble Arch’ta devam ediyor. Çevredeki yolları keserek trafiğe kapatan eylemciler, geceyi kurdukları çadırlarda geçiriyor.

Polis gündüz saatlerinde de petrol şirketi Shell’in merkezini basarak bir camı kıran ve duvarlara grafiti çizen 5 eylemciyi gözaltına almıştı. Londra'da çevreci protestocular, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla çaba göstermesi için 5 gün boyunca işgal eylemi yapacaklarını açıklamıştı. 

Kasım ayında protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı. Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 07:24
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