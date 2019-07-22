Londra'daki AVM yangını, hızla çevresine yayılıyor
Londra’nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesindeki AVM’de çıkan yangın, hızla çevreye yayıldı.22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:38
İngiltere'nin başkenti Londra’da AVM’de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken yangının hızla yayıldığı belirtildi.
Yangın, Londra’nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesindeki AVM’de, yerel saatle 8.00 sıralarında çıktı.
İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye sevk edilirken alevlerin hızla yayıldığı duyuruldu.
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