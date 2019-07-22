Londra'daki AVM yangını, hızla çevresine yayılıyor Londra’nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesindeki AVM’de çıkan yangın, hızla çevreye yayıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra’da AVM’de yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken yangının hızla yayıldığı belirtildi. Yangın, Londra’nın kuzeydoğusundaki Walthamstow bölgesindeki AVM’de, yerel saatle 8.00 sıralarında çıktı. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı bölgeye sevk edilirken alevlerin hızla yayıldığı duyuruldu.

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