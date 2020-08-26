Londra'da yaşayan akademisyen Belma Uysal: Türkiye'nin liderliğini herkes kabul ediyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan akademisyen ve eğitim yöneticisi Belma Uysal, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’nde sorularını cevapladı.

“İnsanlar takviye gıdalarla vücut dirençlerini güçlendiriyorlar”

Başbakan Boris Johnson liderliğindeki İngiliz hükümetinin koronavirüs stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belma Uysal, “İnsanlar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yönünde teşvik ediliyor. İngilizler normal hayatlarından çok daha fazla spora yönelmişler. Londra’yı kocaman bir spor salonu olarak hayal edebilirsiniz. Londra’nın her yerindeki açık alanlarda insanlar önceliği spora veriyorlar. Normal hayat, alışveriş her şey devam ediyor ama bununla birlikte insanlar kalabalık ortamlar oluşturmuyorlar. İngiltere’de yaşayan insanlar spora ve özellikle vitamin almalarına dikkat ediyorlar. Takviye gıdalarla vücut dirençlerini güçlendiriyorlar ve zaten hükümette bunu teşvik ediyor. “ şeklinde konuştu.

“Gıdaların fiyatları Londra’da çok uygun”

İngilizlerin çok daha sağlıklı beslenmeleri için hükümetin çeşitli teşvik paketlerinin olduğunu hatırlatan Belma Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanların iyi beslenebilmesi için marketlerdeki temel gıdaların fiyatları Londra’da çok uygun. Buradaki insanlardaki alım gücünde bir düşüş ben gözlemleyemedim. Sağlıklı beslenmeye İngiltere’de son derece dikkat ediliyor. Haftanın belirli günlerinde restoranlarda yemek yenildiğinde hesabın neredeyse yarısı ödeniyor. Hükümet bu şekilde insanların sağlıklı beslenmesine destek veriyor.”

“Türkiye’nin sağlık sistemi İngiltere’de takdir ediliyor”

yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayan akademisyen ve eğitim yöneticisi Belma Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

“Londra’da İngilizler başta olmak üzere her kiminle konuştuysam, sağlık sisteminde Türkiye’nin liderliğini kabul etmiş durumda. Ülkemizin bu süreçte göstermiş olduğu özveri İngiltere’de çok takdir ediliyor. Şu anda pek çok arkadaşım Türkiye’den ev almak için benden destek istiyorlar. Niye Türkiye’de ev almak istiyorlar? Herkesin aklının bir köşesinde ‘acaba ikinci bir kovid dalgası gelir mi’ düşüncesi yer alıyor. Ev almak istemelerinin nedeni ise ikinci dalganın öncesinde hemen Türkiye’ye gitmenin yollarını arıyorlar. ‘Türkiye’nin sağlık sistemi çok kaliteli ve ben oraya gidip yaşamalıyım’ diye düşünüyorlar. Bu bakımdan sağlık turizmi ülkemiz için inanılmaz büyük bir fırsat.”



