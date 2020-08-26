  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Londra'da yaşayan akademisyen Belma Uysal: Türkiye'nin liderliğini herkes kabul ediyor
Gündem

Londra'da yaşayan akademisyen Belma Uysal: Türkiye'nin liderliğini herkes kabul ediyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan akademisyen ve eğitim yöneticisi Belma Uysal, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’nde konuştu. Türkiye’nin sağlık sisteminin İngiltere’de bir ‘model ülke’ olarak görüldüğüne dikkat çeken Uysal, “Londra’da her kiminle konuşsam Türkiye’nin sağlık sistemindeki liderliğini kabul ediyor.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:00:00 - 2020-08-26 23:31:39
Londra'da yaşayan akademisyen Belma Uysal: Türkiye'nin liderliğini herkes kabul ediyor

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan akademisyen ve eğitim yöneticisi Belma Uysal, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’nde sorularını cevapladı. 

“İnsanlar takviye gıdalarla vücut dirençlerini güçlendiriyorlar”

Başbakan Boris Johnson liderliğindeki İngiliz hükümetinin koronavirüs stratejisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Belma Uysal, “İnsanlar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yönünde teşvik ediliyor. İngilizler normal hayatlarından çok daha fazla spora yönelmişler. Londra’yı kocaman bir spor salonu olarak hayal edebilirsiniz. Londra’nın her yerindeki açık alanlarda insanlar önceliği spora veriyorlar. Normal hayat, alışveriş her şey devam ediyor ama bununla birlikte insanlar kalabalık ortamlar oluşturmuyorlar. İngiltere’de yaşayan insanlar spora ve özellikle vitamin almalarına dikkat ediyorlar. Takviye gıdalarla vücut dirençlerini güçlendiriyorlar ve zaten hükümette bunu teşvik ediyor. “ şeklinde konuştu.     

“Gıdaların fiyatları Londra’da çok uygun”

İngilizlerin çok daha sağlıklı beslenmeleri için hükümetin çeşitli teşvik paketlerinin olduğunu hatırlatan Belma Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İnsanların iyi beslenebilmesi için marketlerdeki temel gıdaların fiyatları Londra’da çok uygun. Buradaki insanlardaki alım gücünde bir düşüş ben gözlemleyemedim. Sağlıklı beslenmeye İngiltere’de son derece dikkat ediliyor. Haftanın belirli günlerinde restoranlarda yemek yenildiğinde hesabın neredeyse yarısı ödeniyor. Hükümet bu şekilde insanların sağlıklı beslenmesine destek veriyor.”   

“Türkiye’nin sağlık sistemi İngiltere’de takdir ediliyor”

yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayan akademisyen ve eğitim yöneticisi Belma Uysal, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Londra’da İngilizler başta olmak üzere her kiminle konuştuysam, sağlık sisteminde Türkiye’nin liderliğini kabul etmiş durumda. Ülkemizin bu süreçte göstermiş olduğu özveri İngiltere’de çok takdir ediliyor. Şu anda pek çok arkadaşım Türkiye’den ev almak için benden destek istiyorlar. Niye Türkiye’de ev almak istiyorlar? Herkesin aklının bir köşesinde ‘acaba ikinci bir kovid dalgası gelir mi’ düşüncesi yer alıyor. Ev almak istemelerinin nedeni ise ikinci dalganın öncesinde hemen Türkiye’ye gitmenin yollarını arıyorlar. ‘Türkiye’nin sağlık sistemi çok kaliteli ve ben oraya gidip yaşamalıyım’ diye düşünüyorlar. Bu bakımdan sağlık turizmi ülkemiz için inanılmaz büyük bir fırsat.”        


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüse yakalanan Ali Babacan ile ilgili yeni gelişme
Korona Virüs

Koronavirüse yakalanan Ali Babacan ile ilgili yeni gelişme

Koronavirüse yakalanan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ın sağlık durumu hakkında açıklama geldi.
Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'
Gündem

Abdullah Ağar’dan olay sözler! 'Bu ilan direk savaş sebebi'

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Yunanistan'in İyon denizine ilişkin açıklamasının savaş ilanı olduğunu söyledi.
İsrail Lübnan köylerini bombaladı
Dünya

İsrail Lübnan köylerini bombaladı

İsrail askerlerine ait bir kontrol noktasına Lübnan tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Katil devlet İsrail de misilleme amaçlı olarak Lü..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı