Londra’da Tudor fiyaskosu! 44 günlük sömürü dönemi bitti
Türkiye’de Karabükspor’u yarı yolda bırakan, Galatasaray’da ise sergilediği istikrarsızlıkla saç baş yolduran Hırvat teknik adam Igor Tudor’un İngiltere macerası hüsranla sonuçlandı! Premier Lig ekibi Tottenham, büyük umutlarla koltuğa oturttuğu Tudor’un biletini sadece 44 günde kesti.
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Londra ekibinden yapılan açıklamada, Tudor'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Kaleci antrenörü Tomislav Rogic ve fiziksel antrenör Riccardo Ragnacci de görevlerinden ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.
Tottenham'da şubat ayında göreve başlayan 47 yaşındaki Hırvat teknik adam, Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştırmıştı.