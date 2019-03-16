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Londra'da Müslümanlara saldırı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir grup cami önünde bekleyen Müslümanlara çekiç ve sopalarla saldırdı.

16 Mart 2019 Cumartesi 09:07
Londra'da Müslümanlara saldırı!

Londra polisi, başkent Londra'da Cannon Caddesi üzerindeki Ashaadibi Mescidi ve Toplum Merkezi önünde Cuma namazı için bekleyenlere 20'li yaşlarda bir gurubun saldırdığını duyurdu.

Yerel saatle 13.00 civarı gerçekleşen saldırıda, saldırganlar çekiç ve sopalarla gruba saldırdı. İslam karşıtı sloganlar atan ve küfürler yağdıran grup saldırının ardından araçlarına binerek kaçmak istedi. Polisi arayan ve durumu bildiren cemaat ise grubun kaçışına engel olmaya çalıştı. Bir cemaat üyesi aracın üzerine çıktı ancak saldırganlar kaçtı.

Polis, saldırıya uğrayanlar arasında 27 yaşında bir kişinin başından yaralandığını ve olay yerinden arkadaşları tarafından götürüldüğünü; hastanede tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Polis, saldırısı sonrası ırkçı grubun, kendi araçlarına binerek kaçtıklarını; arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 09:07
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