Londra'da halk sokağa indi! Maskeleri çıkarıp bakın ne istediler
İngiltere'nin başkenti Londra'da halk maskelerini çıkarıp eylem yaptı. Göstericiler koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasını istedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını protesto için binlerce kişi İngiltere'nin başkenti Londra'da toplandı.
Kentin merkezinde yer alan Hyde Park'ta toplanan göstericilerin maske takmaması dikkat çekti.
Göstericiler, güvenlik güçlerinin kontrolü altında yürüyüş düzenledi. Protesto sırasında bazı göstericiler gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Priti Patel, göstericileri toplanmaması konusunda uyarıda bulunmuştu.