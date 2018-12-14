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Londra’da değişen Türkiye anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen “Turkey Today/Bugünün Türkiyesi” paneli İngiltere'nin başkenti Londra’da gerçekleştirildi.

14 Aralık 2018 Cuma 13:52
Londra’da değişen Türkiye anlatıldı

YENİ AKİT / ANKARA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen “Turkey Today/Bugünün Türkiyesi” panellerinin İngiltere ayağı ”Değişen Ortadoğu’da Türkiye” paneli Londra’da gerçekleştirildi.

Naval and Military Club’ta gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü İngiltere’nin önemli düşünce kuruluşlarından Defense and Security Forum’un Başkanı Lady Olga Maitland üstlenirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet, SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ile Chatham House Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programından Dr. Claire Spencer konuşmacı olarak yer aldı.

Turkey Today/Bugünün Türkiyesi” panellerinin önceki ayakları, eylül ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yaptığı toplantının hemen öncesinde New York’ta, ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında Berlin’de ve kasım ayında G20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires’te gerçekleştirilmişti.

Defense and Security Forum’un Başkanı Lady Olga Maitland’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gülnur Aybet, SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ile Chatham House Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programından Dr. Claire Spencer konuşmacı olarak yer aldı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 13:52
  1. Gülnur Aybet
  2. SETA Strateji Araştırmaları
  3. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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