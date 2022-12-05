Lokum onu hayatından etti!
Tekirdağ da lokum yiyen bir yaşlı kadın canından oldu.
Tekirdağ'ın, Kazımdirik Mahallesi’nde 85 yaşındaki Susan Yıldız öğlen saatlerinde evinde lokum yedi. Yediği lokumun arkasından nefes alamayan kadının durumu sağlık ekiplerine bildirildi. Acil müdahale için eve gelen ekipler ilk müdahalenin ardından kadını ambulans ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırdı. Ancak Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
yaşanan bu şüpheli ölüm üzerine Muratlı Cumhuriyet Savcısı inceleme başlattı.
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