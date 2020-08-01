Lokum gibi kavurma nasıl yapılır? Kavurma tarifi ve püf noktaları

Biber, soğan ve domates gibi yardımcı malzemelerle hazırlanan et kavurma, bu bayram da bayram sofralarınızı şenlendirecek. Eve gelen bayram misafirler için özenle hazırlanan kavurmayı pilav ve ayran eşliğinde de servis edebilirsiniz. İşte, kavurma yapımı ve malzemeleri.

Kavurma nasıl yapılır?

Bayramın vazgeçilmezi kavurma ülkemizde severek tüketilen bir yemek. Vatandaşlar kavurma nasıl yapılır, pratik ve lezzetli kavurma tarifi aramalarını Google üzerinden yapıyor. İşte kurban eti ile yapılan nefis kavurma tarifi…

MALZEMELER:

1 kilogram dana kuşbaşı

1 baş orta büyüklükte kuru soğan

3 ya da 4 diş sarımsak

Bir miktar sıvı yağ

HAZIRLANIŞI:

İlk olarak orta büyüklükteki bir tavanın içerisine kavurmalık dana kuşbaşı etleri koyun. Ocağın altını açın ve hiçbir şey ilave etmeden, ama sürekli karıştırarak etleri pişirmeye başlayın.

Tavadaki etlerin rengi değişmeye başladığında ve etler suyunu salmaya başladığında bir miktar sıvı yağ ilave edin. Ocağı kısık ateşe alın ve bu şekilde arada karıştırarak pişirmeye devam edin.

Etler pişerken ayrı bir yerde soğanları ve sarımsakları soyun. Sonrasında soğanı dörde bölün. Doğranmış soğanları ve tüm şekilde olan sarımsakları tavanın içerisine ilave edin. Etler suyunu yeniden çekene kadar tüm malzemeler ile birlikte pişirin.

Eğer etler pişmeden etlerin suyu biterse takriben yarım çay bardağı kadar kaynar su ilave edip bir süre daha etleri pişirin. Etler tamamen piştikten ve lokum kıvamına geldikten sonra içerisine bir miktar tuz ilave edip yemeği ocaktan alın ve servis edin.