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Lokomotiv Moskova sahasında yenildi

23 Kasım 2018 Cuma 22:46
Lokomotiv Moskova sahasında yenildi

İSTANBUL (AA) - Rusya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan 15. hafta maçında Lokomotiv Moskova, sahasında Ural'a 2-1 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28 Kasım Çarşamba günü Galatasaray'ı ağırlayacak olan Lokomotiv Moskova, Ural ile karşılaştı.

Ural'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Denis Kulakov ve 51. dakikada Othman El Kabir atarken, ev sahibi ekibin tek golünü 26. dakikada Fyodor Smolov kaydetti.

Bu beraberliğin ardından Lokomotiv Moskova puanını 25'e, Ural ise 22'ye çıkardı.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:46
  1. Lokomotiv Moskova
  2. Rusya Birinci Futbol Ligi
  3. Ural

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