Lokman Hekim’in verdiği ders

Biri, Lokman Hekim’in siyah tenine, kalın ve çatlak dudaklarına bakıp hakaret etmek isteyince Lokman Hekim şöyle söyler: “Yüzümün siyah, dudaklarımın kalın ve çatlak olduğuna bakma. Çünkü onları ne ben boyadım ne de ben çatlattım. Benim elimde olan, o kalın dudaktan kötü söz çıkarmamak. Siyah yüzü, utanılacak bir işle utandırmamaktır. Kalbim beyaz, sözüm inci gibi güzel olduktan sonra yüzümün siyah, dudağımın kalın oluşunun ne ehemmiyeti var?”