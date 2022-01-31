Lokman Hekim'in önerdiği besin: 'Bunu yiyen hasta olmaz' demişti!

Kızılcık antioksidan, vitamin ve mineral açısından çok zengindir. Bu yüzden pek çok hastalığa iyi gelir.

"Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur" diyen Lokman hekim bu meyve türünün faydasını belirtmiştir'

Kızılcığın sağlık açısından yararlarından bazıları şunlardır:

İdrar yolu enfeksiyonlarına önler

Kızılcık suyu idrar yolu enfeksiyonlarına yardımcıdır

Sindirimi artırır

Kötü kolesterolü düşürebilir

Enflamasyonu azaltır

Bazı kanserlerin önlenmesine yardımcı olabilir

Kalp hastalığı riskini azaltın

Kızılcık suyu ne işe yarar?

Düzenli tüketimi arterlerde plak birikmesini önler ve ayrıca kalbe düzenli oksijen ve kan akışını sağlar. Böylece kalp krizi veya felç riskini azaltır. Kızılcık suyunun birçok faydası arasında, en önemlisi idrar yolu enfeksiyonunu (İYE) sırasında oluşan ağrı ve rahatsızlıktan kurtulmayı sağlamasıdır.

Doğal kızılcık suyu tarifi nasıl yapılır?

Kızılcığı ayıklayın ve yıkayın. Orta ateşte 15 dk suyla pişirin. Sonra şekeri ekleyin ve 20 dk daha çok kısık ateşte pişirin. Süzgüden geçirin. Tahta kaşıkla çekirdekleri üste, püresi ve suyu da alttaki kaba geçsin. Bardak bardak için, ferahlatıyor. Afiyet olsun.