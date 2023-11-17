Lokman Hekim'in mucizevi ilacı: Bunu içen doktor yüzü görmüyor! Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden detay

Kur'an-ı Kerim'de aynı isimli surede iki kez adı geçen ve anlatılara göre bir yandan hastalara şifa dağıtırken bir yandan da hikmetli sözleri ile nefisleri tedavi eden Lokman Hekim, tıp alanında hekimliğin atası olarak biliniyor.

Lokman Hekim’in binlerce yıl önce kaleme aldığı reçeteler, kanser başta olmak üzere grip, diyabet gibi birçok hastalığa çare oluyor.

Lokman Hekim’in ''Bunu yiyen hasta olmaz'' diyerek önemini vurguladığı kızılcık meyvesi de şifa deposu besinler listesinde başı çekiyor.

Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyve olan kızılcık, içinde barındırdığı mineral ve vitaminler sayesinde adeta doğal ilaç görevi görüyor.

A, C, E, K vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengin olan bu meyve, iyi bir sodyum, potasyum ve kalsiyum kaynağı olarak öne çıkıyor.

Ülkemizde bol miktarda bulunan ve tam bir C vitamini deposu olan kızılcık, bağışıklığı güçlendiriyor, tüketen kişilere doktor yüzü göstermiyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği kızılcık ve doğal kızılcık suyu tarifi, dertlerine derman arayanlar için birebir. İşte antioksidan deposu olan kızılcığın faydalarını ve kızılcık suyu tarifini derledik.

KIZILCIK SUYUNUN FAYDALARI

Lokman Hekim’in, ''Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur'' diyerek önemini belirttiği bu meyve türünün geçmişi çok eskilere dayanıyor.

Ancak buna rağmen pek bilinmeyen kızılcık, sonbaharın kırmızı rengi ile dikkati çeken ve faydaları saymakla bitmeyen meyveleri arasında yer alıyor.

Yüksek lif oranına sahip, etli ve sulu küçük bir meyve olan kızılcık, içinde barındırdığı mineral ve vitaminler sayesinde adeta doğal ilaç görevi görüyor.

A, C, E, K vitaminleri ve B grubu vitaminleri olan tiamin, riboflavin ve piridoksin açısından zengin olan bu meyve, iyi bir sodyum, potasyum ve kalsiyum kaynağı olarak öne çıkıyor.

Ülkemizde bol miktarda bulunan ve tam bir C vitamini deposu olan kızılcık, bağışıklığı güçlendiriyor, tüketen kişilere doktor yüzü göstermiyor.

Lokman Hekim'in şifa kaynağı olarak nitelendirdiği kızılcık ve doğal kızılcık suyu tarifi, dertlerine derman arayanlar için birebir. İşte antioksidan deposu olan kızılcığın faydalarını ve kızılcık suyu tarifini derledik.

KIZILCIK SUYUNUN FAYDALARI

Lokman Hekim’in, ''Kızılcığın tüketildiği yerde hekime gerek yoktur'' diyerek önemini belirttiği bu meyve türünün geçmişi çok eskilere dayanıyor.

Ancak buna rağmen pek bilinmeyen kızılcık, sonbaharın kırmızı rengi ile dikkati çeken ve faydaları saymakla bitmeyen meyveleri arasında yer alıyor.

Daha verimli sonuç alabilmek için doğal kızılcığın çiğ tüketilmesi ya da kızılcık suyunun doğal yöntemlerle hazırlanması tavsiye ediliyor.

Kızılcık şerbeti, üşütmeden kaynaklanan boğaz ağrıları ve iltihaplarına iyi gelir.

Bronşlarda rahatlama sağlar.

Diğer meyve sularından daha az tatlı olan kızılcık suyu, obeziteye karşı savaşır.

Nezle ve grip gibi hastalıkların tedavisinde tıbbi amaçlı kullanılabilir.

Mide ülseri gibi mide rahatsızlıklarını gidermeye yardımcı olur.

Sindirim ve boşaltım sistemi sorunlarına iyi gelir.

Üriner sistem enfeksiyonlarını engeller.

Diş plaklarını ve çürüklerini önler.

LDL kolesterolü düşürür.

Damar çeperini destekleyerek kalp-damar sağlığına katkı sağlar.

Anti kanser özellikleri bulunur.

Böbrek taşlarına iyi gelir.

Bakterileri yok eder.

Organik asitler içeren kızılcık cuyu, vücuttaki yağ birikintilerini azaltır.

Gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur.

Cildi, kış aylarının zorlu hava koşullarından korur.

Kanserli hücrelerin üreyip gelişmesini önlediği belirtilir.

Saponin, tanin ve verbenalid açısından zengin olan kızılcık, tüm düz kas gruplarında rahatlama sağlar.