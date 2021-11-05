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Kadın - Aile Lokma tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay lokma tatlısı tarifi
Kadın - Aile

Lokma tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay lokma tatlısı tarifi

Osmanlı mutfağından Lokma Tatlısı tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 20:22:00 -
Lokma tatlısı tarifi, nasıl yapılır? Kolay lokma tatlısı tarifi

Osmanlı mutfağından Lokma Tatlısı tarifi.

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1, 5 su bardağı tepeleme un (bardak ölçüsü 200 ml)
  • 1 su bardağı + 1 yemek kaşığı ılık su
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • 1 fiske tuz 
  • 1 tatlı kaşığı instant kuru maya veya yarım küçük yaş maya

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ
  • Şerbeti için:
  • 2, 5 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 8-10 damla limon suyu

Yapılışı

İlk olarak şerbetimiz için şeker ve suyu bir tencereye koyup ocağa alalım. Kaynamaya başlayınca 14 dakika kadar kısık ateşte kaynatalım, inmeye yakın limon suyunu ilave edip ocaktan alalım. Hamur yoğurma kabımıza unumuzu koyalım, ortasını açıp ılık su, maya ve şekeri koyup kaşıkla karıştıralım. Tuzu da ilave ederek yumuşak, kek hamurundan biraz katı kıvamda yapıp, üzerini kapatarak 45 dakika kadar mayalandıralım. Derin bir tencereyi ocağa alıp, bolca sıvı yağ koyup kızdıralım. Ocağın altını kapatıp, elimizi hamura koyup, yumruk yaparak sıkarken yağa batırılmış çay kaşığıyla üstten çıkan hamuru alıp, kızgın yağa atalım. Tenceremizin altı bir sıra dolana kadar (her defasında kaşığı yağa batıralım ki hamur yapışmasın) tekrar ocağı açıp, lokmaları ara ara kevgir ile karıştırıp, altın sarısı olunca alarak soğuk şerbetin içine koyalım 1 dakika kadar bekletip, şerbetten çıkartalım. Bütün lokmalar bitene kadar aynı işlemi devam edelim, lokmalarımız çıtır çıtır nefis oldu servise hazır. Artan soğuk şerbeti de lokmaların üzerine dökelim. Lokmalar gibi ağzınız tatlı olsun. Afiyet olsun.

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