Lokantaların sır gibi sakladığı: tavuk çorbası tarifi nasıl yapılır? tavuk suyu çorbası

Lokanta usulü tavuk suyu çorbası tarifi için malzemeler

300 gram tavuk eti

Yarım su bardağı tel şehriye

1 yemek kaşığı un

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı soğuk su

3-4 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı nane

Terbiyesi için

3 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

Lokanta usulü tavuk suyu çorbası tarifi nasıl yapılır?

Tavuk etlerini tencereye koyup üzerine su ekleyin ve tavuklar iyice pişene kadar haşlayın. Haşlanan tavuk etlerini didikleyin ve bir kenarda bekletin. Başka bir tencereye yağı koyun. Yağ ısınınca içine tel şehriyeyi ve baharatları ilave edip, şehriyeler pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından unu ilave edin ve 1-2 dk. daha kavurun. Unun açılması için 1 su bardağı soğuk suyu ekleyip karıştırın. Daha sonra kenarda duran tavuk suyunu ekleyin. Şehriyeler yumuşayıp şişene kadar ara ara karıştırarak pişirin. Ayrı bir kapta yoğurt ve yumurtayı çırpın. Şehriyeler yumuşayınca çorbanın suyundan 1-2 kepçe terbiyeye dökün bu esnada terbiyeyi devamlı karıştırın. Ilık hale gelen terbiyeyi çorbaya ilave edin (dökerken kesilmesin diye çorbayı devamlı karıştırın) Çorbanın suyu kaynamaya başlayınca tavuk etlerini ilave edin. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alın. Afiyet oslun.